冷飲＋胃酸 讓她夜咳超過一個月
台灣夏季濕熱，不少人嗜飲冰品解渴，一名37歲婦女因為在早餐店工作，經常以冷奶茶止渴，一個多月前她開始夜咳，以為是感冒，卻吃感冒藥一個多月未見好轉，尋求中醫治療才發現是胃食道逆流引起的夜咳，醫師要她戒冷飲，並透過中藥調理，不但告別咳嗽，連過去胃部經常有的灼熱感都消失了。
中國醫藥大學附設醫院中醫師李艾玲指出，濕熱氣候讓人忍不住來一杯冷飲，加上長期飲食不當，很容易讓胃食道逆流反覆發生。胃食道逆流患者常有胃部灼熱悶痛、胸悶緊、胸口灼熱、泛酸等症狀。此類患者常在飢餓時會胃痛，吃點東西可稍稍緩解胃痛，但吃太多又腹脹，接著就有酸水或食物殘渣上逆到口腔；這名婦女病狀其實相當典型，過去就有胃酸逆流、胃口不佳症狀，又嗜冰飲讓病況加遽。
李艾玲說，中醫治療胃食道逆流，除了使用具有制酸效果的中藥外，更注重整體腸胃氣機流轉是否正常。一方面要以中藥清除阻礙氣機的濕熱、痰飲；也調整腸胃的蠕動與吸收功能，如胃酸若伴有腹脹、大便軟，則兼治健脾消導，也透過中藥修復腸胃黏膜。
除了服用中藥外，李艾玲也建議患者透過按摩按摩內關、手三里、耳穴等穴位做日常保養，另飲食宜避開容易引發胃酸的食物，減量進食，放慢進食速度，不要太晚進食，體重過重者宜減重，入睡時墊高枕頭，都有助於防止病情復發。
(中時)
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