台北3城門再現古城風華 迎接世大運
台北世大運將在今年將於8月19日到30日舉行，北市工務局公園處長黃立遠表示，近日針對東門、南門、小南門三座城門，進行夜間燈光修復工程，預計在7月底再現台北古城風華，一同迎接8月世大運來臨。
台北市政府去年在平安夜，啟動西區門戶光環境改造計畫，在點亮北門、鐵道博物館及北門郵局後，為使昔日臺北古城之夜景能完整呈現，近日即將進行對北門以外，其他3座城門的夜間燈光修復工程。黃立遠指出，與北門同時期的東門、南門、小南門，為台北歷史發展過程中的重要地標，將以城市美學角度，把城市裡或鮮明或朦朧的微光美感，與3座古城門結合，呈現不分晝夜的光藝術。
負責設計的建築師徐裕健說，將運用不同光強度再現斗拱雕塑感及彩繪層次、強化紅色廊柱，勾勒城門座輪廓、石堆砌感，體現城內城外意象，勾勒台北城內外過往人流記憶。
(中時電子報)
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