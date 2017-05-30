坑殺政府基金炒股 謝青良獲假釋

安泰投信前副總謝青良，因被控坑殺政府基金，炒作盈正股票，造成政府基金虧損7821萬元，去年被判刑2年定讞，進入雲林二監服刑，他日前申請假釋，已獲矯正署核准，近日可出獄。

49歲的謝青良在安泰投信任職期間，受政府委託管理勞保五、勞保五A、勞保四、舊制勞退95一及國保一等基金。

但謝預先以人頭買進當時被看好的太陽能廠商盈正公司股票，以平均每股僅約100元的低價布局50張後，再將政府基金當成炒作盈正股價的銀彈，大買盈正股票數百張，使盈正股價剛上櫃就衝上每股約500元天價，但隨即受全球太陽能產業前景看淡等因素重挫。

謝明知盈正股價跌幅已達須為代操客戶停損標準，卻自己先賣股，獲利867萬元，之後才賣掉為政府基金買進的盈正股票，造成市場恐慌，股價狂跌，致政府基金慘賠7821萬元。

一審判謝有期徒刑3年，去年3月，高院以謝有悔意，且事發後，安泰投信已歸還政府基金損失，改判謝2年徒刑定讞。台北地檢署因謝的戶籍地在雲林，囑託雲林地檢署執行發監。謝在去年4月進入雲林二監服刑。

謝青良入監後，金管會考量相關法律未有加重處罰規定，致謝青良涉案後，司法機關只能依刑法背信罪從輕論處，決定修法。去年12月金管會宣布將在投信投顧法中增訂「謝青良條款」，加重刑責。

依照金管會的規畫，未來投信投顧董監、經理人、受雇人，意圖為自己或他人利益，損害投信或全委資產者，刑責可提高為3年至10年有期徒刑，得併科1000萬至2億元罰金。

(中時)