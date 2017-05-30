高雄愛河龍舟賽 參賽隊伍多是常客
2017高雄愛河端午龍舟賽今晚閉幕，總競賽獎金60萬元，吸引113隊2576人參加，除了首創全台的龍舟拔河賽外，傳統民俗龍舟、競技龍舟2種賽事都比「快」；競技公開男子組及公開混合組報名隊數較多，戰況激烈受矚目，隊伍中不少是常客，其中中鋼、日月光、海軍官校及樹德家商等是常勝軍的超級隊伍。
高雄是全國第一個將龍舟拔河列為正式競賽的城市，這項將船對船、1隊6人，2隊對戰時如同陸上拔河一樣，船尾以繩子跟對手相繫著，限時60秒並將對手拖回自己場域即獲勝利；去年42隊，今年突破80隊競逐。
另傳統民俗龍舟多了奪標，競技龍舟只有計時，傳統民俗龍舟過去雖常發生奪標手失誤落水，或沒拔到標旗、衝過頭等高潮迭起，讓啦啦隊驚呼連連，但競技龍舟展現迅速的精實力、報名隊數較多，激烈的戰況成了民眾搶看龍舟賽的重頭戲。
中鋼公司自1987年成軍以來每年都組隊參加，曾拿過2012、2013年冠軍，是公開男子組的常勝軍；成軍10年的日月光代表隊，是支實力不錯的隊伍，曾在傳統男子組拿到第1名；堪稱高雄地表最強的海軍官校，曾摘下多次冠軍獎盃，今年除正期班還有士官班學生多達54位，肌力、耐力都超強，來勢洶洶。
公開混合組的樹德家商隊，參賽次數高達50次，參加龍舟賽被列為該校重要活動之一，輝煌戰績包括高女組28度奪冠，教師組及社女公開組有10餘次金牌佳績，去年榮獲「三冠王」大獲全勝，更到美國波特蘭參與國際龍舟競賽。
(中時)
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