：,李富城.：讓民進黨花東民代統統落選

蘇花公路29日因落石影響，封閉蘇澳至東澳段。花蓮縣長傅崐萁痛批蔡政府，對蘇花改二期工程「置若罔聞」。氣象主播李富城也表示，「這就是民進黨，這就是蔡英文」。（圖／公路總局提供）

蘇花公路於29日端午連假期間落石坍方，讓花蓮對外交通大亂，拖延民眾收假返回工作崗位的時程。花蓮縣長傅崐萁怨嘆，蔡政府對蘇花改二期工程置若罔聞，花蓮人苦盼安全回家的路，如此遙遠。氣象主播李富城也痛批，「花東的朋友們，你們看清楚了沒，這就是民進黨，這就是蔡英文」！

蘇花公路台9線112.6k九宮里於29日上午坍方中斷，公路總局表示復原工期約5個月，施工期間維持3個時段交通管制作業。於6月1日起，每天開放3時段單線雙向通行，分別為早上6時至8時、中午12時至下午1時、下午4時至6時。

對此，傅崐萁表示，蔡英文政府舉債近8900億元，不惜債留子孫也要推動前瞻基礎計畫，讓他不禁想問，連花東基礎交通建設都沒有做好，是要搞什麼前瞻？

氣象主播李富城也說，「花東的朋友們，你們看清楚了沒，這就是民進黨，這就是蔡英文」，「唯一的方法，團結起來，就是讓民進黨花東的民代統統落選，一席也不給！」

(中時電子報)