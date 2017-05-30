台鐵火車造型礦泉水 網友瘋買
看起來像火車模型，卻是可以喝的水！台灣鐵道故事館與台鐵合作，推出普悠瑪號、太魯閣號、自強號、微笑號等4款火車造型礦泉水，將於6月9日今年130周年鐵路節正式亮相販售，特別的是火車造型水的車頭可以當杯子，獨一無二的設計於上周開放網路預購後已引發引發鐵道迷熱購。
業者並與台灣動物緊急救援小組合作，第1波先捐出10萬元作公益，幫助傷病流浪動物救援與醫療安置，讓民眾「一邊喝水、一邊作公益」。
台灣鐵道故事館執行總監何元富今天上午在高雄火車站秀出火車造型礦泉水，引起許多旅客圍觀，有民眾原先以為是火車模型，知道是礦泉水，直呼「好有創意！」。
何元富說，坊間保特瓶礦泉水以四方形或圓型為主，一般用完就丟了，而這次推出的火車造型水有流線型的外觀完全包覆瓶蓋，更加逼真，車頭瓶蓋材質安全，還能當杯子，甚至民眾可以自己DIY用空的保特瓶作底盤再加輪子，成為名符其實可以移動的火車，希望民眾能保存。
4種火車造型礦泉水依車款不同而有不同顏色，何元富表示，首波將推出印有「臺灣鐵路130週年紀念」字樣限量版20萬瓶，上面印有平交道安全知識，具有教育意義。
台鐵表示，以往鐵道文創商品多是單純以紀念或靜態裝飾品為主，這次的創意發想是希望能讓鐵道商品可更貼近生活，因為「水是最民生的必需品」，經台灣鐵道故事館提出申請，通過台鐵授權，開發火車造型水商品，慶祝130周年鐵路節。
台灣鐵道故事館表示，這次推出4款火車造型礦泉水各款限量1000箱，每瓶500cc特價39元，售完為止；除了6月9日在台鐵各站夢工廠與台灣鐵道故事館各分店販售外，目前也在網路上開放預購。
何元富與台灣動物緊急救援小組發言人倪京台是數十年好友，特地先捐助10萬元用於傷病流浪動物救援與醫療工作，他說，有能力就回饋社會。
倪京台說，台灣動物緊急救援小組每年用於流浪動物傷病救援及醫療約3000萬元，多數靠小額捐款。
(中時)
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