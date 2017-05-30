澎湖西衛千歲艦隊 長輩划龍舟

澎湖「西衛千歲艦隊」21名成員1386歲，老當益壯划龍舟不服輸。（陳可文攝）

澎湖「西衛千歲艦隊」老當益壯划龍舟。（陳可文攝）

老當益壯划龍舟，今年端午節澎湖西衛里一群老人組成「西衛千歲艦隊」參賽，21名成員共計1386歲，平均66歲，掌舵手80歲鄭特木阿公；大夥一時興起報名參賽，志在參加不服輸，冒著磅礡大雨奮力划槳，堅持到最後華完全程，贏得全場最熱烈的掌聲。

(中時)