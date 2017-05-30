大雅國中學生 捐30公分長髮助癌友

大雅國中學生響應「癌症希望基金會」募髮活動，由美髮師剪下長髮後再進行造型。（陳淑娥攝）

大雅國中學生手拿剪下來的長髮開心地說，助人真快樂，頭髮再留就有了。（陳淑娥攝）

捐髮助癌友，你可以！大雅國中有感於國人罹癌人數攀升，鼓勵師生參與捐髮活動，有母女檔一同捐髮、同學帶媽媽長髮捐贈等溫馨善舉，17位捐髮人共襄盛舉，學生拿著剪下來的長髮表示，「頭髮再留就有，幫助人真的很快樂。」

大雅國中響應「癌症希望基金會」募髮活動，徵求未染燙的30公分長髮，製作假髮供癌友使用；校內師生以行動響應，更獲得社區家長支持，美髮師親自到校為捐髮人剪下長髮後再進行造型，一共募集17位捐髮人長髮。

有母女一同到校捐髮、有兒子將母親長髮帶來捐贈、還有幼稚園小朋友也參加，學生說，自己的長髮留了很久，雖然剪掉很不捨，但是想到能夠幫助癌友，反倒覺得很開心，長頭髮再留就有了！還有學生無奈地表示，因為自己是短髮，所以無法捐贈，從現在開始要留長頭髮，有機會也要捐髮幫助癌友。

校長楊峙芃表示，學生的學習不只在學業上，也包含人心的溫度，捐髮活動最大的意義，不只是老師的示範，還有家長的身教及社會人士的行動模範，學生自主捨髮助人義舉，十分值得肯定。

(中時)