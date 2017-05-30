24小時自助洗衣店擾鄰 北市環保局6月1日起要查

社區中林立的自助洗衣店往往有擾鄰情況，環保局啟動專案稽察。（王超群攝）

因應都會區市民生活型態，24小時自助洗衣店林立，北市環保局表示，今年6月起將啟動專案稽查，針對全市169家自助洗衣店進行空汙、噪音、排水、廢棄物聯合稽查，一經查獲違反相關環保法規者將依法告發，限期改善，並將其列為重點稽查對象，於改善期滿1個月內主動派員稽查至少3次，以維護市民生活品質。

環保局指出，自去年12月起針對北市轄內商業登記及屬北巿自助洗衣店安全管理辦法列管之424家洗衣店，執行為期1個月普查，營業形態屬自助式有169家。另統計2015年民眾陳情洗衣店公害案件有167件，2016年則有119件，其中噪音陳情案件分別有53件及39件。

環保局表示，自助洗衣店營運時產生之噪音、空汙、汙水或廢棄物等造成環境公害及影響鄰近住戶的生活品質，夜間擾鄰更是困擾，常因稽查人員到場後未見行為人而無法有效處理。也就是說，無人在場的自助洗衣店往往讓業者可以規避裁罰，而環保稽察人員對此也深感無奈。

以信義區一間多次受陳情的自助洗衣店為例，該店於夜間使用洗衣機或烘衣機常轟轟隆製造噪音，妨礙附近住家安寧，因符合環保局公告妨礙安寧行為管制時段及區域，經該局多次告發後，最後業者採取縮短營業時間的改善方式，也未再接獲民眾陳情。

另有一間位於內湖的自助洗衣店，也曾多次遭民眾陳情異味及噪音，經環保局多次前往稽查勸導，並請專家學者至現場進行輔導改善，業者也配合進行防制設備改善並調整營業時間，後經該局進行異味檢測符合法規標準，終於還給附近住家一個清新安寧的好環境。環保局建議業者以正向方式因應改善。

(中時)