蘇花公路中斷 台7甲線往宜蘭交通順暢

梨山中正路街上車輛不多，無遊客併排停車情形。（和平警方提供）

今天是端午4天連假最後一天，許多民眾紛紛返回工作崗位，受蘇花公路落石中斷影響，民眾被迫改走替代道路，和平警方表示，中橫台8線接台7甲線到宜蘭方向，白天車流順暢並無出現車陣，沒有塞車狀況。

警方指出，梨山賓館為中橫台8線接台7甲線往宜蘭必經之處，今天上午車流量少，下午3時許，台8線中正路街上車輛不多，無遊客併排停車情形，警方一整天持續派員於台8線及台7甲線實施交管，以保持交通順暢。

(中時)