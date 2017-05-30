奧萬大鳥巢箱 可就近觀察山鳥育雛

「台灣藍鵲」覬覦巢箱內青背山雀的幼鳥，在巢箱上徘徊，最後因巢洞過小而作罷。（南投林管處提供）

▲奧萬大的鳥巢箱，民眾可就近觀察青背山雀山鳥活動與育雛情況。（南投林管處提供）

目前正值山區野鳥配對、築巢、繁殖與育雛的高峰期，國內著名的賞鳥聖地─奧萬大國家森林遊樂區，遊客此時前往，將可由林管處為雀鳥架設的各式繁殖巢穴鳥巢箱，就近觀察到山鳥育雛情況，並體會野鳥哺育之偉大親情。

南投林區管理處李炎壽處長表示，奧萬大森林遊樂區目前已紀錄的鳥種多達120餘種，該處為增加山區雀鳥繁殖、監測其族群狀況，特別架設各式鳥巢箱並進行監測計畫，但也成當前國內鳥類繁殖參數監測累積最久的一項研究。

林管處指出，奧萬大鳥巢箱最常見的有青背山雀、棕面鶯、黃山雀及茶腹鳱等4種山鳥，利用鳥巢箱繁殖。

但最近他們也觀察到令人緊張的珍貴畫面，青背山雀辛勞忙碌餵哺下，巢箱內雛鳥日漸成長，但卻引來天敵台灣藍鵲的覬覦，不斷在巢箱上搜尋幼鳥所在，巢外的親鳥驚恐不已，巢下的研究人員同樣緊張萬分；所幸終因巢箱孔洞過小，台灣藍鵲不得其門而入而放棄，幼鳥終得以保全，讓大家都鬆了一大口氣。

這是場最真實的生態保育與生命教育課程，透過觀察與紀錄，蒐集野鳥繁殖育雛的基本資料，並瞭解大自然食物鏈的關係，感受親鳥育幼的辛勞與雛鳥成長的溫馨，頗為難得。

(中時)