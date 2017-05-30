蘇花坍方 北藝大校長：讓明年用選票來反應吧
蘇花公路在端午連假因連日大雨而坍方，許多趁著連假到花東出遊的民眾被困在宜蘭無法返回工作崗位，台北藝術大學校長楊其文在臉書上感嘆政府在東部的交通政策，在我看來依然是交了白卷，還說就讓明年用選票來反應吧！
楊其文在臉書上寫道，他28日早上北返，沿途細雨濛濛，山坡落石累累，山頭早已坍塌。下午就發生路段坍方,若再延後幾個鐘頭北返，他們就是受困的車友。
他批評，做為政府對於災害管理跟推動政策改革的決心，不應該如此被動，不應該如此流於形式，不應該將一切災害推給老天來承擔。
楊其文也質疑蔡政府自詡為最會溝通的政府，但當災害一再發生，無時無刻都在威脅駕駛民眾的生命安全時，政府怎麼可以任憑官員以樣板化的處理對策，仍然坐視不管？
他表示落石災害的部分原因就在不當的拓寬路基，近年來蘇澳至東澳間的災害不斷，如果封路不可行，政府就該在這段蘇花改的工程上加把勁，盡早協調工程的提前完工；他也說，東部的交通政策，在他看來依然是交了白卷，並感嘆的說「不罵了，就讓明年用選票來反應吧！」
不過楊其文的說法並沒有得到網友的支持，因為蘇花公路坍方並非蔡政府上任後才發生的問題，也有人批評楊其文沒有將心比心，沒有想到投入搶通的工作人員安全問題。
(中時電子報)
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