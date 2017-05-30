舒淇立蛋一秒就成功 網友瘋找：破綻在哪？
今（30日）適逢端午節，影后舒淇跟風一起玩立蛋，沒想到竟很輕鬆地就成功了，令她自豪道「我也太強了吧」，不過，她後來自爆其實當中有一些小破綻，讓網友全卯起來狂找，但就算拉近距離看，還是找不出來，使得底下湧入一串崩潰留言「根本毫無破綻」。
影片中，戴著墨鏡的舒淇開心在陽台挑戰立蛋，只見她把蛋放在一個平台後，一松手就立蛋成功，連自己也忍不住驚呼說「太強了，一下就可以立起來了！我也太強了吧」，隨後面露燦笑發出「耶」的歡呼聲。
而舒淇PO影片的同時也於臉書得意發文「醬簡單」，祝大家立蛋節快樂外，再加碼表示「應該沒人看出破綻吧」，似乎暗指有偷吃步。此話一出，引來許多網友不斷重播影片看，紛紛留言猜「黏雙面膠」、「是煮熟的吧」、「蛋底下有挖洞」，不過，無論看了幾次還是沒發現可疑之處，讓大家直呼「破綻到底在哪？」
(中時電子報)
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