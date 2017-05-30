兩岸僑社競爭 僑委會：大陸「以僑促統」
僑委會在送立院書面報告中坦言，中國大陸現階段以「以僑促統」為重點，力推「反獨促統」，造成切割的僑社；同時，大陸也持續建立全球漢語推廣戰略，企圖控制海外華語文市場。
立法院外交及國防委員會31日邀請僑務委員會委員長吳新興報告「在美僑務推動之現況、檢討與展望」，並備質詢。
報告中指出，近20餘年，中國大陸對美國移民人口劇增，親大陸的僑團在數量上呈現急遽增加的趨勢，傳統僑社開始產生結構性的變化，對我僑務工作產生衝擊。
此外，中國大陸現階段以「以僑促統」為僑務重點工作，投入大量資源，藉著親情、鄉情、宗誼、商機、民族情感等說辭，力推反獨促統，切割僑社，我方須時時密切注意，適時因應。
另外，報告中也點出僑務年輕世代培養問題，報告稱，台灣移民美國僑胞遞減，及既有僑社人口結構變遷的雙重挑戰下，許多僑團面臨未來如何經營的困境。
就全球華語熱所帶來的影響，僑委會表示，台灣的海外華語文教育一向與僑民教育緊密相連，但面對全球華語文熱潮，也帶來大陸的外部競爭；中國大陸仿效僑委會經營僑教工作建立的全球漢語推廣戰略，投注龐大的人力、物力與資源，甚至輸出大量教師、免費提供教材，企圖掌控海外華語文市場。
僑委會表示，海外僑教需求與危機挑戰逐年加劇，加上政府預算有限，如何在海外華語文市場激烈競逐中，延續台灣正體字華語文教學優勢，一直是努力目標。
(旺報)
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