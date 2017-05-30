每年開放2小時，烏龍古井民眾排隊取午時水

新園百年古井端午取水，吸引鄰近鄉鎮居民前來響應。（林和生攝）

新園百年古井端午節開放取午時水，民眾拿著大小水桶排隊取水。（林和生攝）

「午時水飲1嘴，較好補藥呷3年」，屏東新園鄉今日舉辦取午時水活動，鄰近鄉鎮民眾皆帶著大小水桶慕名前來，傳說每年端午節午時陽氣最強時取水，具有收驚解厄之效，讓民眾深信不疑。

新園一口充滿傳奇色彩的百年古井，一年當中僅端午節當天開放上午11時至下午1時供民眾取午時水，出身烏龍地區的屏東縣議長周典論指出，距今180年前清道光年間，烏龍地區發生怪病，村民求醫無效，當時的周家先人請示媽祖，指點必須挖取神龍泉水救治。

村民依照指示，在現在興龍村興清路周炎輝老宅挖井取水，村民取水飲用、清洗後，身上的怪病無藥而癒，井水甘甜清澈，且百年來流水不斷，讓地方稱奇，取午時水也成了每年端午附近居民一定響應的活動。

(中時)