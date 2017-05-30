疑天雨路滑自撞路樹　一家4口驚險獲救

一輛白色自小客車30日下午行經新營長榮路時，疑似天雨路滑，不慎撞上一旁的路樹，警消趕抵現場，救出車上一家4口，所幸2名大人及2名小孩皆輕傷，送醫後並無大礙。（圖/萬于甄）

一輛白色自小客車行經新營長榮路時，不慎打滑撞上一旁的路樹，車頭幾乎全毀，所幸車上一家4口僅輕傷，送醫後無生命危險。（圖/萬于甄）

一輛白色自小客車30日疑天雨路滑，行經新營長榮路時，不慎自撞路樹後，車頭一度冒煙，附近民眾嚇得趕緊報案，所幸並未起火，警消抵達現場時，也順利救出車內一家4口。（圖/萬于甄）

一輛白色自小客車30日行經台南新營長榮路時，疑似因天雨路滑，車輛不慎撞上一旁的路樹，車頭幾乎全毀，還一度冒出白煙，附近民眾嚇得趕緊先救出後座2名男童並報案，警消抵達現場後，將前座夫妻兩人救出，4人送醫後並無大礙。

警方指出，該輛自小客車車上載著一家4口，30日下午約1點半，行經長榮路與民生路口時，不知為何偏離車道，衝向外側人行道撞上路樹，造成車頭嚴重凹陷，讓前座駕駛車輛的丈夫與妻子一度受困。

附近民眾突然聽到巨大的一聲「蹦」，探頭往外查看時，發現白色自小客車車頭竄出白煙，深怕車輛會起火，趕緊救出後座2男童並通報消防隊。新營消防分隊出動器材車、救護車等，10多位警義消合力先後協助駕駛及其太太脫困，並將4人送往柳營奇美醫院治療。

40歲的駕駛臉部有撕裂傷，其35歲的妻子臉部、頭顱則有挫傷，2名分別為6歲及8歲的男童都有腹部疼痛，一家4口送醫後並無生命危險。警方初步排除酒駕釀禍，至於是否因輪胎打滑或是疲勞駕駛，有待進一步調查釐清。

(中時)