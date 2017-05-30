疏導南迴北返車輛，屏警隨時監控

端午連假尾聲，枋寮易壅塞路段車潮已經緩解，車速可達60至70公里。（圖/林和生翻攝）

端午連假收假日，因蘇花公路坍方，導致不少北返車潮繞道台九線，根據屏縣交通隊統計，昨(29)晚至深夜12時，每小時平均還有2500輛次湧入屏東，警方立即投入大量人力進行疏導，今日一整天北返情況就回歸正常，時速還能維持60至70公里。

屏東縣交通隊長魏坤男指出，昨日下午台一線出現從恆春北上的返鄉車潮，造成枋山及枋寮路段一度壅塞，深夜開始從台東端湧現另一波車潮；今日警方絲毫不敢大意，仍持續監控各區路段車流，僅下午3時許因一起擦撞事故造成回堵，待事故排除後一切又恢復正常。

(中時)