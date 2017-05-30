端午節遇雨 不減民眾過節好心情
受鋒面影響台南地區30日陰雨綿綿，但不減民眾參加傳統習俗活動的心情，30日許多宮廟都開放讓民眾領取午時水，其中善化慶安宮午時水更是取自保存300多年的荷蘭井。此外，正午的立蛋則是小朋友最期待的活動，學甲頑皮世界野生動物園的立鴕鳥蛋活動，今年仍舊吸引大批民眾報名。
善化慶安宮的荷蘭井，相傳擁有300多年歷史，每年端午節都會開放讓信眾提取午時水求平安，今年端午節雖天空飄著小雨，但仍吸引大批信眾冒雨排隊領取。廟方表示，該口荷蘭井只有端午節才會開放，今年恐因缺水，古井內的水位明顯下降不少。
茄拔天后宮停用多年，去年重新啟用的古井，今年也開放讓民眾提取午時水，一早許多社區民眾拿著大罐小罐的寶特瓶，排隊等著領取，現場另發放500份艾草及1000粒肉粽，與民眾一起共度端午佳節。
此外，每年端午節小朋友最期待正午立蛋活動，雖然昨日台南陰雨綿綿，但中午一到，孩童依然興奮的想挑戰立雞蛋，而最受矚目的立蛋活動，就屬學甲頑皮世界野生動物園舉辦的立鴕鳥蛋活動，比起一般雞蛋足足大上30倍，想立起來仍有一定的困難度。
頑皮世界野生動物園表示，4天連續假期都有不少民眾來挑戰立鴕鳥蛋，每天開放大人小孩共50位挑戰，30日端午節因受到天氣影響，參加人數有比較少。
去年立鴕鳥蛋最佳紀錄為7秒，但29日有民眾僅花4秒就成功立蛋，幾乎是比賽一開始就立蛋，也讓主辦單位驚呼連連，30日則平均10秒立蛋，也相當不容易。
(中時)
關鍵字：端午節
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