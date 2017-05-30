生魚片吃免驚，為龍舟隊員補充體力

東港龍舟賽最後一天精彩賽事。(林和生攝)

東港龍舟競賽休息區，出現廚師大切生魚片，替參賽選手補充體力。（林和生攝）

屏東縣議員郭再添為龍舟隊選手提供生魚片，羨煞其他團隊。（林和生攝）

東港龍舟競賽進入第2天賽程，選手休息區出現一幕特殊景象，由屏東縣議員郭再添贊助的龍舟隊，為讓選手補充體力，特地請來廚師現場切生魚片，工作人員表示，競賽期間2天各提供一尾鮪魚，讓選手無限享用，此景羨煞其他團隊。

最終成績出爐，競爭最激烈的公開男子組賽事由江維屏副議長服務處獲得冠軍，並拿走冠軍獎金20萬元，二至四名分別是郭再添議員龍舟隊、不要亂插隊、高雄阿海海產店，空軍航院及鐵槳水上飄並列第五名。

(中時)