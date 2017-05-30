南迴車潮像火龍 網友諷：點亮台灣

南迴公路在29日下午過後時起即開始湧入大量南下車潮，夜間遠眺彷彿一條「火龍」。（圖／廖瘋人臉書、台東縣警局大武分局、中央社）

蘇花公路28日落石坍方，道路中斷，導致許多欲從蘇花公路北上的遊客，改變行程由南迴公路繞道北上，南迴公路在29日下午過後時起即開始湧入大量南下車潮。

根據中央社報導，大武警分局表示，蘇花公路是花蓮通往北部的唯一道路，南迴公路是台東縣通往高屏地區唯一道路，當蘇花公路中斷後，許多經由南迴公路北上遊玩欲從蘇花公路返回北部的遊客，只好再返南迴公路繞道北上。

有網友於29日晚間6時也拍下一張南迴塞車的照片，超長的車陣沿著南迴公路蜿蜒，配上紅色車燈，夜間遠眺彷彿一條「火龍」。不過另也有網友諷刺，這真是「點亮台灣」！

(中時電子報)