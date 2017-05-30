85歲張姓婦靠資源回收養3孫
黃文博／台南報導
85歲張姓婦人，命運之神從未眷顧她，中年時丈夫出海捕魚時罹難，晚年，又遭逢兒子生病離世，她得靠撿荒撫養3位幼孫，除了中正派出所長期供應午、晚餐助她免於餓肚子外，台聯台南市黨部主委陳昌輝，也要替這位婦人發起救濟活動。
陳昌輝表示，他日前到台南市殯儀館參加公祭時，發現3位幼兒（1位讀國中、1位小一、1位尚未就學）拜祭父親，85歲阿嬤則一臉無助的坐在旁邊，經他了解後，才知道張姓婦人一生命運坎坷，她與先生養育4位兒子，中年時，先生出海捕魚時罹難。
而張姓婦人的4位兒子，有3位均無正當職業，其中1人多年前已生病離世，兒子中只有老三有結婚並生育3名內孫，但因家境困苦，多年前即離婚，生母不知去向，3名孫子，都是靠阿嬤拾荒撫養，幾天前，老三也生病離世，2度白髮人送黑髮人，令阿嬤非常傷心。
台南市警2分局中正派出所，得知轄區民生里張姓阿嬤困境，長期提供午、晚餐給阿嬤食用，台聯台南市黨部主委陳昌輝，也利用端午節前夕，獨自帶著白米和紅包，前往探視阿嬤，他決定長期關注阿嬤的生活，也呼籲善心人士前往資助。
(中時)
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