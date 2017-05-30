麗娜輪投入疏運 網友：它具有支援軍事作戰能量
因應蘇花公路坍方，車輛無法通行，交通部啟動備援機制，動員麗娜輪投入疏運。航港局表示，這是政府以包船的方式協助疏運。有網友指出，可搭載人車的麗娜輪與海軍沱江艦，同屬雙船體設計的高速輪，若發生戰事，應有輔助支援軍事作戰的能量。
根據聯合報報導，今天中午有小客車111輛、遊覽車11輛、貨車1輛、43輛機車及496名乘客，已從花蓮港搭乘麗娜輪至蘇澳港。交通部航港局表示，為加速紓解花蓮的旅客，31日上午麗娜號將加開一航班，由蘇澳行駛至花蓮。
對船艦有研究的網友指出，麗娜輪與海軍沱江艦都採「穿浪式雙船體」設計，民間船長分析，「麗娜輪像是C-130運輸機，沱江則像是開戰鬥機」。
很早就有人曾討論，麗娜輪戰時應該有輔助支援軍事作戰的能量。有網友說，日本自衛隊也在演習中利用高速輪運送自衛隊車輛裝備與人員。
資料顯示，麗娜輪由蘇澳港往返花蓮港，單程航行1.5小時，可載運乘客774人、小汽車355輛（或小汽車198輛+卡車33輛）。單程費用成人700元；車輛單程費用為自小客車1500元，遊覽車、貨車2500元。
(中時電子報)
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