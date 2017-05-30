美媒：大陸在亞太不需開槍 就能擊敗美國

美國媒體報導，中國大陸的海、空軍整體實力近年不斷增加，但美國卻沒有警惕，這樣輕敵的狀況，使中國大陸在亞太地區能不開一槍就擊敗美國。圖為解放軍艦隊在南海海域進行演練。(圖/摘自央廣網)

日前美國媒體報導，中國大陸的海、空軍整體實力近年不斷增加，但美國卻沒有警惕，這樣輕敵的狀況，使中國大陸在亞太地區能不開一槍就擊敗美國。更有美軍高官表示，未來應該部署更多艦隊在亞太地區，才能保持美軍的優勢。

美國雜誌網站《國家利益》(The National Interest)日前刊文指出，美國在亞太稱霸時間太長了，因此對於實力正在迅速增長的中國大陸不夠重視。文章還提到，解放軍現在的實力完全能在局部地區突然行動，如奪取釣魚臺列嶼，甚至是台灣，美軍都將措手不及。美軍若直接衝突將付出極高代價，因此選擇退讓，這樣中國大陸對奪取美國在亞太地區的利益就會不戰而勝。

據《央視網》報導，實踐大學副教授賴岳謙說道，之所以會有這樣的評論，是因為美國在過去稱霸全球上，幾乎把亞太地區當做自己的內海，認為在自己院子不會遇到對手。另外，美國原以為解放軍的戰機飛不遠、海軍技術還不行，現在他們有了自己的戰機，並完成空中加油技術，能突破第一島鏈，甚至更遠的地方。海軍方面，潛艦建造速度快，目前中國大陸的造船工業是全世界排名第一，都讓美國非常驚訝。

中國國際問題研究院美國所所長滕建群提到，台灣在馬政府時代，兩岸關係良好穩定，美國想插手都無法。美國知道台灣是中國大陸的核心利益，想要擊中要害，來維護自己的利益。滕建群說，台灣與美國若想摧毀中國大陸的核心利益，北京當局將會堅決回擊。

二戰結束後，為圍堵中國大陸發展，美國在周邊國家建立起軍事同盟，透過經濟援助換取在當地的軍事基地駐紮權。但這些國家富裕起來後，中國大陸再藉著與這些國家透過經貿來往，成為他們的第一大出口國，讓美國在亞太地區的影響力逐漸衰弱。

(中時電子報)