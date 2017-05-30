台14甲線合歡山公路連塞3天 恢復清靜
全台首座最高海拔、最長的無障礙高空觀景步道─清境高空觀景步道的魅力，造成端午節連假接連3天台14甲線合歡山公路塞爆，30日連假最後一天，因山區滂沱大雨，上山遊客遊興大減，交通恢復平常日，僅29日龐大車潮的8分之1，車流約僅1100輛左右，致整天沿線交通都極為順暢。
清境高空景觀步道在端午節連假掀起遊客紛湧而至，由於車流量太大，又清境嚴重缺乏停車場，根本無法疏解，因而接連3天造成交通大堵塞，讓遊客都罵翻天。
根據公路局在台14甲線6公里處的VD車流偵測統計，27日約有3000輛、28日約有6100輛、29日約有8000輛，致台14甲線合歡山公路，從霧社前到清境農場青青草原段塞爆，平常約20分鐘的行程，民眾郤得花2個多小時才能抵達清境農場。
今天是連假最後一天，台14甲線車流稀少，依公路局工務段監測約僅1100輛，因而沿線交通來往順暢，讓當地住戶和上山民眾都鬆了一口氣，不再飽受塞車之苦。
(中時)
關鍵字：台14甲線
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