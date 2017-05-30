蘇花坍方效應 收假日國五、雪隧難得行車順暢
受到蘇花公路道路坍方、無法通車影響，雖然今天是端午連續4天假期的最後1天，但國道五號及雪山隧道，行車狀況卻是出奇地順暢，雪山隧道只有極短的時間時速一度降到6、70公里以下，到了傍晚5點多，其他時段的行車速度都與平日一樣，一路暢通無阻。
國道五號今天有多順暢，從國道即時路況資訊提供的監控數據即可得知，往常連續假期的最後1天，國五北向車道從中午過後便會開始塞車，從雪山隧道一路回堵至宜蘭交流道是司空見慣，但今天不僅不見回堵車潮，頭城至宜蘭交流道路段還可維持90公里的時速。
坪林行控中心表示，推測原因是因為蘇花公路坍方尚未搶通，加上前幾天宜蘭都下大雨，台北的車子不敢南下到宜蘭，至於要從花蓮北上的車子又受阻過不來，沒有大量車潮的國道五號，也就一路順暢。
至於蘇花公路部分，今天上午宜蘭地區雨勢稍歇，甚至還短暫放晴，公路總局第四區養護工程處抓緊時間展開搶修工程，但因為還有許多危石，搶修工程相當危險，進度也無法太快。
公路總局四區工程處表示，明天下午4點至6點，會先開放兩個小時讓車輛通行，從6月1日起，則會每天開放3個時段讓車輛通行，分別是上午6點至8點、中午12點1點、下午4點至6點，請用路人注意開放行車時間，並注意安全。
(中時)
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