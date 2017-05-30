配合休耕營造花海 集集花燦爛
不同季節，有著不同特色與美感！南投現集集鎮公所配合政府農地休耕轉作政策，鼓勵並協助農民申請景觀花田補助，目前貫穿和平里、集集里的成功路沿線，出現3處繽紛花海，可望讓6月的集集觀光小鎮，顯得格外璀璨，也讓遊客多了賞景拍照好去處！
集集鎮長陳紀衡指出，3處花海首推投139縣道和成功路岔路口附近、由社區志工共同經營的「和平快樂田園」，目前開滿大波斯菊、黃波斯菊。
該處花海由和平社區發展協會理事長陳志強及熱心里民長期營造，原即具有相當知名度；今年初，鎮公所特別爭取經費完成景觀設施改善，分有設有木棧道、遮陽棚架、涼亭、觀景台，相當適合民眾賞花。
沿著成功路往集集里方向，另有兩處賞花祕境！包括集集國中斜對面、成功路與初中二街路口一整片黃澄澄的向日葵，以及鎮立幼兒園旁另片金黃波斯菊，拍照時搭配綠樹山嵐當背景，看似一幅美麗畫作。
陳紀衡表示，這幾處花海目前正值盛花期，端午連續假期期間，讓許多經過的遊客驚豔，紛紛停車駐足拍照。
(中時)
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