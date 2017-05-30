配合休耕營造花海　集集花燦爛

南投縣集集鎮成功路旁向日葵花田，美麗亮眼。（圖/沈揮勝翻攝）

集集鎮和平里花海，花團錦簇。（圖/沈揮勝翻攝）

和平花海的休憩及意象設施，引人入勝。（圖/沈揮勝翻攝）

不同季節，有著不同特色與美感！南投現集集鎮公所配合政府農地休耕轉作政策，鼓勵並協助農民申請景觀花田補助，目前貫穿和平里、集集里的成功路沿線，出現3處繽紛花海，可望讓6月的集集觀光小鎮，顯得格外璀璨，也讓遊客多了賞景拍照好去處！

集集鎮長陳紀衡指出，3處花海首推投139縣道和成功路岔路口附近、由社區志工共同經營的「和平快樂田園」，目前開滿大波斯菊、黃波斯菊。

該處花海由和平社區發展協會理事長陳志強及熱心里民長期營造，原即具有相當知名度；今年初，鎮公所特別爭取經費完成景觀設施改善，分有設有木棧道、遮陽棚架、涼亭、觀景台，相當適合民眾賞花。

沿著成功路往集集里方向，另有兩處賞花祕境！包括集集國中斜對面、成功路與初中二街路口一整片黃澄澄的向日葵，以及鎮立幼兒園旁另片金黃波斯菊，拍照時搭配綠樹山嵐當背景，看似一幅美麗畫作。

陳紀衡表示，這幾處花海目前正值盛花期，端午連續假期期間，讓許多經過的遊客驚豔，紛紛停車駐足拍照。

(中時)