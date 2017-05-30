美軍售台恐受衝擊 蔡英文：台灣盼跟每更緊密協商

美國廣播公司（NBC）報導，美國總統川普為了換取中國在北韓問題的協助，將推遲對台灣的軍售時程，以免激怒中國。蔡英文總統今天接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）訪問團時提到美國對台軍售問題，向美國喊話，「台灣盼望跟美方進行更緊密協商跟討論。」

蔡英文強調，過去美國持續出售台灣防禦性武器，有助於維持兩岸的和平及穩定，不僅對台灣有益，更嘉惠美國和其他理念相近的國家。

由於美方原已完成出售台灣AGM-88 HARM反輻射飛彈與AGM-154 JSOW遠距遙攻炸彈等武器系統，以及長程預警雷達現役戰機零附件的準備，歐巴馬政府把這批軍售留待川普政府核定後送國會批准，但川普政府至今尚未處理，加上最近川普為了換取中國在北韓問題的協助，此軍售案可能生變。

蔡英文總統接見賈德納一行人致詞時說，希望跟美國政府展開洽簽公平雙邊貿易協定的討論。她有信心，只要透過合作，可以共同推動台美兩國的產業發展。同時，也期盼美國政府持續信守依據《臺灣關係法》及「六項保證」的對臺安全承諾，這些安全承諾也在去年共和黨全國黨代表大會上獲得確認並納入黨綱。

總統認為，臺美夥伴關係充滿許多的合作機會，希望賈德納主席能持續支持台灣，並代她向川普總統及彭斯副總統致意。

總統致詞時表示，自川普總統上任以來，台美關係持續朝正向發展。在安全方面，今年3月，美國國務院舉辦「全球反制伊斯蘭國聯盟」部長級會議，台灣駐美代表處大使高碩泰也率團出席，並宣布台灣將捐助資金和器材用於伊拉克的掃雷行動。

總統也感謝賈德納主席提出「亞洲再保證倡議法案」，以強化美國對亞太盟友的安全承諾和合作關係。她期待未來台美可以進一步合作並深化夥伴關係。

賈德納致詞表示，台灣是美國相當重要的盟友，他非常期待台美的夥伴關係能夠持續穩定成長。他將於「亞洲再保證倡議法案」中重申《臺灣關係法》，並強調台美高層互訪的重要性，也期盼軍售議題成為常態，以深化台美兩國的合作關係。

(中時)