潮州鎮住宅火警 屋主嗆傷送醫

潮州住宅火警，消防隊緊急滅火，才未釀成更大災害。(林和生翻攝)

潮州鎮一處民宅今日中午傳出火警，58歲張姓屋主遭嗆傷送醫，鄰居表示，張男長期因精神疾病住院治療，近日獨自返回家中，就發生火警意外；警方強調，現正由消防隊進行火場鑑定，且必須等傷者傷勢穩定後，才能進一步釐清起火原因。

(中時)