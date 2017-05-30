端午連假最後一日 南迴下午車流順暢

南迴公路今天下午已經不見車潮，時速可到70公里。（圖/莊哲權）

端午連假收假日，因蘇花公路坍方，導致不少北返車潮繞道台九線，台東段的南迴公路，也塞到今(30)日凌晨才逐漸紓解，車頭燈點亮整條南迴公路，所幸今天一整天均恢復正常，時速都能維持60至70公里。

南迴公路段，因為大量車潮在昨天下午開始湧入，加上部分路段還在進行拓寬工程，來不及消化，南下車潮到了太麻里段就卡住不動，由於車流回堵10幾公里，點亮南迴公路，在夜裡宛如1條發光的蛇。

大武警分局表示，昨天天一整天南下車輛約為2萬3300車次，原本已派出66人次警力維護沿線交通，因應車潮湧現，增派30人次警力，直到今天凌晨才獲紓緩。

大武警分局交通組長蔡清良指出，原本預計今天下午會再出現的另一波車潮並未出現，雖然南下車流仍多，一整天交通均一路順暢，時速可到70公里。

(中時)