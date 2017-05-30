基隆金雞呈祥龍舟爭霸戰　環保局6連霸、「stage one」奪首冠

基隆市環保局6度蟬聯機關行政組冠軍。（基隆市政府提供）

社會男子組部由基隆stage one奪下首度冠軍。（基隆市政府提供

基隆「金雞呈祥競龍舟」端午龍舟競賽暨嘉年華會，在八斗子漁港盛大舉行，共24支隊伍飆舟競技，經過一整天的激烈鏖戰，機關行政組基隆市環保局擊敗基隆市義消救生中隊，6度蟬聯機關行政組冠軍。

社會男子組部分冠亞軍之爭則由基隆stage one對戰基隆海事，經過兩輪麝戰，最後由基隆stage one勝出，奪得今年基隆龍舟賽的社會男子組冠軍！季軍戰則由立德龍舟對戰瑞鴻環保，立德龍舟靠著體力優勢擊退強敵瑞鴻環保，奪得社男組季軍。

今年的端午節龍舟賽事，在八斗子漁港激戰後劃下完美的句點，中途雖然兩度大雨，但絲毫不減選手及觀眾們的熱情，所有選手力拼到最後一刻。

基隆市教育處表示，海上龍舟賽較河上龍舟賽難度高，差異在於浮力深度、潮汐，及洋流方向的不穩定，此次選手必須克服海水高浮力與海浪拍打的不確定性，比以往河上賽龍舟來得吃力。

閉幕頒獎典禮由市長林右昌為優勝隊伍頒獎，除勉勵所有選手團結ㄧ心，也期盼藉由一年一度的端午盛會，為基隆的盛夏開啟熱力四射的開端！

(中時)