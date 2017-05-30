基隆金雞呈祥龍舟爭霸戰 環保局6連霸、「stage one」奪首冠
基隆「金雞呈祥競龍舟」端午龍舟競賽暨嘉年華會，在八斗子漁港盛大舉行，共24支隊伍飆舟競技，經過一整天的激烈鏖戰，機關行政組基隆市環保局擊敗基隆市義消救生中隊，6度蟬聯機關行政組冠軍。
社會男子組部分冠亞軍之爭則由基隆stage one對戰基隆海事，經過兩輪麝戰，最後由基隆stage one勝出，奪得今年基隆龍舟賽的社會男子組冠軍！季軍戰則由立德龍舟對戰瑞鴻環保，立德龍舟靠著體力優勢擊退強敵瑞鴻環保，奪得社男組季軍。
今年的端午節龍舟賽事，在八斗子漁港激戰後劃下完美的句點，中途雖然兩度大雨，但絲毫不減選手及觀眾們的熱情，所有選手力拼到最後一刻。
基隆市教育處表示，海上龍舟賽較河上龍舟賽難度高，差異在於浮力深度、潮汐，及洋流方向的不穩定，此次選手必須克服海水高浮力與海浪拍打的不確定性，比以往河上賽龍舟來得吃力。
閉幕頒獎典禮由市長林右昌為優勝隊伍頒獎，除勉勵所有選手團結ㄧ心，也期盼藉由一年一度的端午盛會，為基隆的盛夏開啟熱力四射的開端！
(中時)
關鍵字：基隆市龍舟賽
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。