傅崐萁質疑政府未關心東部交通 黨政高層：已列前瞻計畫

蘇花公路自28日坍方中斷迄今，花蓮縣長傅崐萁質疑蔡政府未關心東部交通。黨政高層表示，前瞻建設中，東部鐵路系統包括雙軌化等全系統更新強化更是重點項目，傅縣長可能最近忙跑台北跑市長選舉、忙著北上送西瓜，以至於這些重要地區施政計畫都生疏了。

傅崐萁質疑，這次蘇花公路坍方，蔡英文總統和交通部長賀陳旦未到花蓮關心，質問蘇花改二期工程何時做？跟花東人講清楚，以及軌道運輸一票難求何時解決。

黨政高層表示，其實有關心蘇花改進度的人都知道，新政府上來後相關工程的進度都有很大進展，這次前瞻建設中，東部鐵路系統包括雙軌化等全系統更新強化更是重點項目，蔡政府是過去幾年來最重視東部交通的政府。傅縣長可能最近忙跑台北跑市長選舉、忙著北上送西瓜，以至於這些重要地區施政計畫都生疏了。

(中時)