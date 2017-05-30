台東功德會濟助邊緣戶 持續26年

台東縣功德會今天舉辦濟助活動，發放紅包給弱勢家庭。（莊哲權攝）

台東縣功德會今天舉辦濟助活動，幫助100戶台東市邊緣戶或需急難救助家庭，每戶可獲得1200元紅包，總幹事王清水指出，功德會起緣於忠合宮，26年來持續在三節舉辦濟助活動，之後因為有不同宗教的朋友想加入，所以另成立不分宗教的功德會，幫助這些無法獲得政府協助的邊緣戶。

王清水表示，每次的經費都是由幹部、善心人士捐贈，今年不景氣，22人合力捐出12萬元，剛好募到這次端午節需要的經費。

(中時)