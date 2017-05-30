近日檳榔價高常被偷 屏東內埔警逮竊賊

近日檳榔價格居高不下，讓竊嫌見獵心死，但早已被警方鎖定。(圖/林和生翻攝)

今年檳榔價格維持高檔，曾姓男子見有利可圖，以每日3000元代價雇請林姓及劉姓男子，以失竊贓車為交通工具避人耳同，於內埔鄉隘寮村偷割檳榔，警方獲報後隨即組成專案小組埋伏守候，順利逮獲3人，並依竊盜罪移送地檢署偵辦。

屏東縣內埔偵查隊長葉士傑指出，警方近來接獲多起檳榔遭竊案件，立即鎖定涉嫌竊取檳榔的紅色貨車，經過連日追緝，今日在黎明村發現車輛蹤跡，隨即上前盤查，現場發現嫌犯3人正在整理偷割來的檳榔約200多芎，重約170台斤，以目前1斤600元市價，總計超過10萬元。

經詢問檳榔來源，3人皆交代不清，事後發現連車輛都是贓車，因此依法送辦，警局正清查近期檳榔遭竊的農友，並協助出面認領。

(中時)