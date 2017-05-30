《了解與互信 兩岸一定旺》NBC驚爆!川普為北韓討好大陸…暫緩對台軍售!│

《了解與互信 兩岸一定旺》

《了解與互信 兩岸一定旺》

蔡英文總統上任來採取「親美日」模式，似乎逐漸出現反效果？據美媒爆料，川普為了北韓問題，不僅收起愛罵人的性格，再也不對大陸指指點點，還傳出對台灣的軍售案，也就這樣擱置了？

另外，各國除了政治謀略互相較勁，在開發新資源上，也在趕進度比輸贏。不少國家都在積極開採一種神奇能源「可燃冰」，中國大陸現在連續七天採出穩定可燃冰，領先全球；而台灣高雄到屏東，居然也有蘊藏？

本日來賓

楊泰順 文大教授

鄭照新 國會助理

黃敬平 資深媒體人

侯漢廷 新黨新思維中心主任

北京 魏東旭 軍事評論員

(中時電子報)