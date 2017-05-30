貢寮龍舟錦標賽 女子組國中生奪冠

貢寮龍舟錦標賽於今早8時開始，現場有新住民辣媽組成啦啦隊，賣力表演舞蹈，讓場面更加熱血沸騰。（圖/張穎齊翻攝）

貢寮區第7屆龍舟錦標賽女子組冠軍是歷屆年齡最小的「瘋豬派對」，由一群國中生組成，去年一樣冠軍的她們今年再度蟬聯。（圖/張穎齊）

啦啦隊的小朋友們穿著華麗的衣裳，在現場表演俏皮的舞蹈，引起圍觀群眾爭相拍照。（圖/張穎齊翻攝）

貢寮區第7屆龍舟錦標賽在澳底漁港舉行，為了奪取錦標，出賽選手卯足幹勁。（圖/張穎齊）

女子組第一名的「瘋豬派對」代表上台受獎。（圖/張穎齊翻攝）

男子組第一名的「第六大隊警義消聯隊」代表上台受獎。（圖/張穎齊翻攝）

貢寮龍舟錦標賽已有36年歷史，是澳底漁港特色漁村文化，也是新北市唯一在海上舉辦的龍舟賽，在澳底藉由龍舟賽來祈求漁獲豐收、航行平安，現場有新住民辣媽表演舞蹈，讓場面更加熱血沸騰。

本次貢寮龍舟賽女子組冠軍是歷屆年齡最小的「瘋豬派對」，成員大多是國中生，去年一樣冠軍的她們今年再度蟬聯；男子組冠軍則是曾經為搶救納莉颱風人員紓困，而不遺餘力的「第六大隊警義消聯隊」。

今(30)天下午3時許比賽結果揭曉：女子組冠軍「瘋豬派對」、亞軍「貢寮區漁會女子隊」、季軍「貢寮區婦女會隊」；男子組冠軍「第六大隊警義消聯隊」、亞軍「和美社區發展協會隊 」，季軍「漁會男子隊」。

「加油！加油！」現場啦啦隊的歡呼聲不絕於耳，為比賽選手們加油打氣，每位選手們也都為了爭奪錦標，施展渾身解數、奮力划槳，讓貢寮龍舟盛事，增添了繽紛的色彩。

(中時)