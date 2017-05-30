受蘇花坍方影響 雪隧北返車潮歷來連假最順暢

疑因受到蘇花公路坍方影響，今天端午節連續假期最後1天，國道5號北上車流量不大，交通順暢。（圖/孟祥傑）

疑因受到蘇花公路坍方影響，今天端午節連續假期最後1天，國道5號北上車流量不大，交通順暢。（圖/孟祥傑翻攝）

今天（30日）是端午節連續假期最後1天，疑因受到蘇花公路坍方影響，許多民眾轉往南向繞行南迴公路至西半部北上返家，國道5號雪山隧道車流量不如預期，北上交通一路順暢，車速大多維持在最高速限80公里，是歷來連續假期收假北上車流最順暢的一次。

高速公路局坪林行控中心統計，今天凌晨0時至傍晚5時，雪隧北上共23170車次，相較同為4天連假的清明節連假最後1天傍晚5時止25482車次，略減2312車次；反倒是昨天（29日）傍晚5時止，雪隧北上車道共湧現28421車次，還較今天連假最後1天多出逾5000車次。

坪林行控中心主任林錦堂表示，雪隧北上車道今天上午9時許一度出現較大車流，但車速仍維持在40至50公里左右，並未出現塞車狀況，其他時段則大多能維持最高速限80公里，交通狀況順暢。

林錦堂說，這次端午連假最後1天雪隧北上車流量不高，應與蘇花公路坍方阻斷從花蓮北上車潮，以及許多民眾提前1天北上避開車潮有關；國道5號宜蘭端各北上交流道原訂高承載管制至今晚8時，也因車流量不大，可望提前1小時結束管制。

(中時)