陳文茜開腔談李敖病情：請為他祈禱 雖然他不信上帝

陳文茜與李敖。(本報系資料照)

陳文茜凌晨發文希望外界為李敖祈禱。(取自陳文茜微博)

82歲作家李敖近來身體狀況令人憂心，早前曾自爆因罹患腦瘤，壽命僅剩3年，昨日又驚傳因為免疫力下降得了急性肺炎，一度病危住進加護病房，所幸他成功度過難關，目前已轉至普通病房。兒子李戡更發表「李敖在鬼門關前走一遭」一文，稱李敖能置之死地而後生，陳文茜功勞最大。

撐過病危的李敖，目前仍在醫院休養，好友陳文茜今日凌晨也在社群網站發文，首度開腔談李敖病情，「請為李大哥祈禱，雖然他不信上帝。多數人太年輕，只看到他的狂傲，無法明白當年他一個人對抗時代的勇敢、艱苦、氣魄、慷慨、俠義。」

李戡早前在文章中提到，父親這次能「置之死地而後生」於後生，好友陳文茜功勞最大，若非陳文茜突然心神不寧，建議他立刻回台，讓他能及時簽同意書，並在父親休克前給他堅持下去的動力，否則一切都晚了。

(中時電子報)