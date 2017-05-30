鹿港慶端陽雨神攪局 學童雨中立蛋
雨中慶端陽，鹿港慶端陽30日進入最高潮，無奈雨神攪局，打亂活動節奏，公會堂前學童在大雨滂沱中上台說故事、親子集體雨中立蛋，幸好午後雨即停、積水退去，晚間壓軸的龍舟總決賽與光雕秀皆未受影響。
端午節變天，上午在鹿港公會堂廣場前，由鹿港國際青年商會辦理創意彩繪立蛋祈福與台語說故事比賽，但10點半時一陣傾盆大雨攪局，不少人被淋成落湯雞，正午雨勢間歇，數百名親子穿著輕便雨衣、撐傘，在廣場上立蛋，別開生面。
連假四天規劃在桂花巷藝術村的露天市集，原本預定擺至晚間6點30分才收攤，也因雨勢過大提前在11點就收攤。不過，午後2點雨停放晴，陰涼的天氣，遊客興致不減，在街區裡悠閒晃盪走逛、拍照打卡。
往年端午節皆天氣炎熱，今年卻遇鋒面降雨，幸好下午即逐漸放晴，也讓主辦單位與參賽者對「龍王祭有拜有保庇」稱奇；今年街區夜間燈飾造景大受好評，彰化縣長魏明谷也與鹿港鎮長黃振彥，決議將燈海延長至六月底，讓各地遊客天天來感受鹿港魅力之夜。
(中時)
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