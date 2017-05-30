基隆、貢寮海上龍舟賽開打 各地好手爭錦標

基隆端午龍舟競賽於今早9時40分開打，兩隊選手們奮力划槳，為了爭取冠軍頭銜及2萬元獎金，不遺餘力。（圖/張穎齊）

基隆「金雞呈祥競龍舟」端午龍舟競賽暨嘉年華會，在八斗子漁港盛大舉行，選手們個個熱血陽光，還沒開賽就氣勢昂揚，為奪冠及2萬元獎金表現出十足信心。（圖/張穎齊）

貢寮區第7屆龍舟錦標賽在澳底漁港舉行，為了奪取錦標，出賽選手卯足幹勁。（圖/張穎齊）

貢寮龍舟錦標賽年紀最小也是女子組冠軍「瘋豬派對」，是本次賽事的焦點，去年拿下冠軍的她們今年依舊蟬聯。（圖/張穎齊）

貢寮龍舟錦標賽開始，新住民辣媽們為開幕儀式表演熱舞。（圖/張穎齊翻攝）

基隆「金雞呈祥競龍舟」端午龍舟競賽暨嘉年華會，在八斗子漁港盛大舉行，共24支隊伍飆舟競技；而貢寮區第7屆龍舟錦標賽則在澳底漁港舉行，共18隊參賽，最小的還有國中生組別，基隆與貢寮都是台灣北部稀有的海上龍舟賽，各地好手積極表現，為家鄉爭光。

基隆市教育處指出，海上龍舟賽較河上龍舟賽難度高，差異在於浮力深度、潮汐，及洋流方向的不穩定，此次選手必須克服海水高浮力與海浪拍打的不確定性，比以往河上賽龍舟來得吃力。

基隆龍舟賽結果出爐，機關組冠軍依舊是「基隆市環保局」6連霸；社會男子組由「基隆stage one」的猛男們奪冠，中途雖逢大雨，但選手們仍拚著一身熱血奪佳績。

貢寮龍舟錦標賽已有36年歷史，是澳底漁港特色漁村文化，也是新北市唯一在海上舉辦的龍舟賽，現場有新住民辣媽表演舞蹈，讓場面更加熱血沸騰。

本次貢寮龍舟賽女子組冠軍是歷屆年齡最小的「瘋豬派對」，成員大多是國中生，去年一樣冠軍的她們今年再度蟬聯；男子組冠軍則是曾經為搶救納莉颱風人員紓困，而不遺餘力的「第六大隊警義消聯隊」。

(中時)