冒雨在河床釣魚 機警員警忙驅離

經警方警告，在河床邊釣魚的外籍移工才陸續離開。（呂妍庭翻攝）

經警方警告，在河床邊釣魚的外籍移工才陸續離開。（呂妍庭翻攝）

經警方警告，在河床邊釣魚的外籍移工才陸續離開。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣今30日漸歇性雨勢不斷，山區過去24小時平均累積雨量也有50毫米，上午11點多，布袋分局義竹分駐所長沈秉謙巡邏經過厚生橋，驚見義竹鄉厚生橋旁的八掌溪沿岸，竟然有人冒雨釣魚，立刻警告驅離，要求3名泰國外籍移工與1名台灣女子立刻離開上岸，果然沒多久，溪水就暴漲，將移工原本釣魚所處河床淹沒。

沈秉謙發現河床上有多人正在釣魚時，因擔心發生危險，先用警車廣播要求釣客離開，但廣播一陣子卻沒人理會，改用哨子、指揮棒吸引釣客注意，釣客才陸續收拾裝備上岸，事後才知道釣客是泰國外籍移工，因聽不懂廣播第一時間未上岸。

(中時)