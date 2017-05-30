中壢百貨、購物商場端午立蛋 數百民眾同樂

中壢sogo舉辦百人立蛋活動。（業者提供）

小朋友與彩繪蛋合照。（業者提供）

大小朋友到華泰名品城參與立蛋活動。（楊明峰攝）

鄭文燦（中）等人參與立蛋。（楊明峰攝）

端午節立蛋！中壢sogo百貨與華泰名品城今中午分別舉行立蛋活動，推出商品折扣優惠或是參加獎品，吸引大小朋友到場立蛋同樂，不僅應景還能A好康。桃園市長鄭文燦也到華泰名品城，與華泰大飯店集團副董兼執行長陳炯幅、華泰名品城 總經理梁曙凡領現場民眾共同立蛋，象徵一年運勢順利。

待午時一到，參與民眾小心翼翼將彩繪蛋立在地上，之後與立蛋成果開心拍照，卻有民眾的立蛋不小心遭人踩破，蛋黃從破蛋殼流出，成為活動意外插曲。

(中時)