和桐化學仁武廠 50公噸煤油洩後勁溪

高雄和桐化學在後勁溪上鋪設攔油索(林雅惠翻攝)

高雄和桐化學仁武廠今天上午疑因生產正烷烴製程中使用的原料煤油貯槽溢位計故障，導致大量煤油洩漏到後勁溪，環保局約8時30分接獲通報後，廠方已採取緊急應變措施並清除汙染源，估計洩漏量達50公噸。

環保局表示，派員到場時，廠方已採取緊急應變措施，包括煤油貯槽完成止漏、修復溢位計、在後勁溪設置攔油索並清除、派槽車將洩漏煤油抽除處理等。

環保局指出，因煤油為製程原料，非屬製程廢水，只要廠方在3小時內通報，並未觸法，將進一步調閱資料確認廠方是否在事發3小時內依水污染防治法規定完成通報。

(中時)