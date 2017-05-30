取午時水、立蛋、吹龍舟 朴子端午節體驗民俗

排隊民眾帶著各式容器來裝午時水。（呂妍庭攝）

「龍舟吹吹樂活動」考驗參賽孩童的肺活量。（呂妍庭攝）

小朋友一起體驗立蛋樂趣。（呂妍庭攝）

嘉義縣朴子市安福宮內的龍井已逾347年歷史，是當地取午時水的寶地，今(30)日吸引眾多民眾拿著各式容器前來取水，帶回家保平安。至於多年和安福宮合辦端午民俗體驗的朴子市公所，今也安排立蛋、掛艾草、龍舟吹吹樂、龍舟DIY和龍舟香包DIY體驗。

壓軸戲「龍舟吹吹樂活動」，對參賽者肺活量和嘴上功夫都是大考驗，因參賽者要朝著木製水道上的特製「小龍舟」吹氣，讓龍舟快速前進並奪標，有相當難度，不少孩童因肺活量不足而吃足苦頭，但依舊樂在參與，也引來圍觀鼓掌連連。

朴子市長王如經表示，端午節又稱「端陽」、「重五」，依習俗這天陽氣最重，午時所取的水就叫午時水，自古即有「午時水去晦氣」，安福宮除開放民眾限時取水，廟方也提供小瓶裝讓信眾帶回家保平安。

(中時)