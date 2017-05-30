公車式小黃5月31日起服務燕巢社區
公車式小黃前進社區，加碼服務不打折！受到各界肯定，高市政府交通局自5月31日起再投入價值200萬元的全新車輛，將服務燕巢區金山、尖山里就醫及活動接駁服務，讓社區居民直呼揪感心！
高市交通局長陳勁甫表示，公車式小黃不僅提供民眾便利服務，串聯公車及計程車的接駁，更可減少地方政府支出，扶植計程車產業、增加運將的收入，從實際營運可明顯發現，民眾搭乘意願大幅提升，另藉由計程車共乘接駁公車方式，在經濟不景氣中，鼓勵計程車經營模式轉變，促進計程車產業升級，一舉數得。
燕巢線服務由皇冠衛星計程車隊提供服務，服務計程車車身都張貼有識別標幟供民眾辨識。相關資訊可洽詢皇冠大車隊（服務電話07-4128-666、771-0277），亦可由區公所、里長服務處、沿線站牌、交通局網站獲得。
另外若乘客在搭車時發生司機服務態度不佳等情形，可記下車牌號碼及發生時間、地點等相關資料，向高雄市政府交通局(申訴專線：07-222-6816)申訴，經查證屬實者，主管機關將依公路法裁處。
(中時)
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