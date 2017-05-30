穿木屐鑽鯪鯉 南屯老街慶端午
叩！叩！叩！的木屐聲響起，喚起沉睡的穿山甲快來幫農民們鑽翻土！「2017南屯端午木屐節」，今（30）日於萬和宮前廣場及南屯老街熱鬧登場，近千位市民一起穿著木屐走在南屯老街上，一路上邊用力踩踏、吆喝著要把鯪鯉吵醒。隨後在由文化局長路寒袖寫詞、霹靂布袋戲音樂總監風采輪作曲，特別創作的南屯端午木屐節活動主題曲中，南屯區6所學校及4個社區，輪番跳起了木屐舞，有的還改編成RAP版，帶來各式各樣不同風格的木屐舞，熱熱鬧鬧的氣氛下度過了不一樣的端午節。
南屯端午木屐節活動在請神儀式後揭開序幕，下午陸續在萬和宮前廣場文化局安排親子闖關、限量祈福木屐牌彩繪及邀請頑石劇團演出「貪睡的穿山甲」繪本故事等節目；南屯里辦公處則在老街四個門舉辦四人木屐競走、滾鐵圈、雙人夾球及成人挑扁擔等趣味競賽。雖然下著雨，但仍澆不熄民眾參與的熱情，現場也準備在地口味的麻芛湯及粽子讓民眾品嚐。
台中副市長張光瑤也到場同樂，他表示，南屯的端午活動不僅是全台獨一無二，更盛傳不同於其他地區的端午鯪鯉傳說，端午期間，居民會穿木屐踩踏地面吵醒鯪鯉，讓牠共同翻土耕作；藉由南屯獨有的端午慶祝習俗，不僅延續地方風俗民情，也鼓勵後代子孫承襲祖先勤奮工作的精神。
有別於傳統的划龍舟賽，台中市南屯老街則是在端午節舉行「穿木屐讚鯪鯉」活動，相傳南屯犁頭店是鯪鯉（穿山甲）穴，穿山甲會協助農民翻土，使農作物豐收，由於端午節天氣炎熱，容易讓牠昏昏欲睡，居民會在端午節當天穿木屐踩踏地面，來吵醒穿山甲，演變至今，已成為「穿木屐躦鯪鯉」的民俗慶典，也是全台獨一無二的端午文化活動。
(中時)
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