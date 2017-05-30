陳怡蓉看法網慶紙婚　老公薛博仁對她的「唯二偶像」吃飛醋

陳怡蓉赴巴黎欣賞法網。（明悅提供）

陳怡蓉與老公薛博仁赴巴黎欣賞法網。（明悅提供）

陳怡蓉赴巴黎欣賞法網。（明悅提供）

陳怡蓉赴巴黎欣賞法網。（明悅提供）

陳怡蓉赴巴黎欣賞法網。（明悅提供）

陳怡蓉與醫美診所CEO老公薛博仁受國際品牌LACOSTE之邀，前往巴黎欣賞四大公開賽之一的「法國網球公開賽」，並慶祝紙婚。她29日以一身該品牌2017年春夏系列白色小短裙亮麗現身，觀賞去年法網冠軍、今年LACOSTE代言人喬科維奇的首輪賽事。陳怡蓉說，她從小和爸爸一起看網球比賽，人生中「唯二偶像」就是90年代的網壇霸主山普拉斯。至於「唯一偶像」？她嘴甜說：「當然是針神老公！」

網壇巨星山普拉斯曾創下14項大滿貫的記錄，他的重要賽事，陳怡蓉幾乎場場都收看。她回想當年山普拉斯在退役戰中擊敗勁敵阿格西奪冠時，她還曾流下眼淚：「很替他開心以奪冠結束職涯，但是想到之後看不到他的公開比賽真的非常難過。不過身為一個球迷，看他完美謝幕真的很開心。」

她不斷誇偶像除了球技一流，細膩、優美又充滿爆發力，也是一個愛家的好老公，當年他認識老婆後一路吃敗戰，老婆開始被網迷批評時，山普拉斯曾說「你可以批評我，但不可以批評我老婆」，這句話讓她從年輕時就一直謹記在心，決定要找一個有著同樣想法的另一半，甚至在找另一半時也會希望對方擁有像山普拉斯一樣的小捲毛。只是老公聽她滔滔不絕聊著偶像時，忍不住吃味問：「我怎麼不知道你這麼了解山普拉斯。」

看完喬科維奇的首戰，陳怡蓉說，網球是抗壓性極高的運動，而紅土主要比的是耐力，喬帥又是智慧型的球員，所以即便在第二盤曾被破發，還是覺得他會自信滿滿拿下。友人驚訝陳怡蓉對賽事的了解，她表示：「因為我人生第一偶像薛醫師也是個網球愛好者，我們很常一起討論各國球員和賽事，甚至還會一起去打網球！」

這次受邀親臨法網，陳怡蓉一圓和老公Dress Code出席的夢想，兩人也一併慶祝即將滿一年的紙婚。有趣的是，薛博仁因為坐在觀眾席觀賽，身著2017今夏最新法網款polo衫，與該場比賽的球王喬帥撞衫，還意外引起場內其他民眾側目。

(中時)