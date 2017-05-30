為閃違規左轉車 小貨車急剎險釀事故

一輛小貨車為閃避違規左轉廂型車，緊急剎車致2輪離地險翻車。（圖/陳淑娥翻攝）

台中市豐原區豐勢路29日險些發生翻車意外！一輛小貨車為閃避違規左轉廂型車，因急剎失去重心致2輪離地，現場險象環生，幸未釀成人員傷亡，豐原交通分隊表示，廂型車從設有分隔島路段，於慢車道左轉灣屬違規行為，依法可處600元以上1800元以下罰鍰。

一輛由國道4號東端豐原區豐勢路出口下來直行小貨車，29日下午差點撞上一輛由慢車道左轉箱型車，小貨車駕駛立即踩剎車並將方向盤轉左閃避，貨車一度因急剎失去重心致2輪離地，駕駛最後將失控車輛拉回，所幸沒有釀成交通意外。

(中時)