朝天宮3百年古井能驅邪 開放民眾取午時水

北港龍井午時水，端午節開放供人取水。（圖/張朝欣）

北港鎮朝天宮旁的龍井與虎井，相傳位於龍脈的眼睛，目前虎井已封閉，龍井今(30)日端午節當天開放，供民眾取水做為午時水，據說可去瘴氣保平安，還有人特地從北部來取水，要給母親飲用保健康。

每逢端午節，許多民眾依古法把水放在太陽下曝曬，吸取1年當中陽氣最盛的陽光製成午時水，一般都是使用自來水或礦泉水。北港鎮有1口龍井，水質乾淨清澈，且有朝天宮媽祖加持，最受民眾喜愛。

龍井位於朝天宮旁的龍井餐廳內，平日不開放，只有端午節當天才對外開井，今天上午一大早，便有許多人在龍井旁排隊取水，老闆王清坡與兒子義務幫大家打水，龍井深約5公尺，打起來並不輕鬆，但父子倆甘之如飴。

王清坡表示，台灣俗諺說「午時水飲1嘴，較好補藥吃3年」，這是古人用比較誇張的說法來形容午時水。其實端午節中午，是1年中陽氣最強的時候，因此午時水可以用來除瘴癘、驅邪避凶，加上龍井受到朝天宮媽祖庇佑，很受大家歡迎。

除了北港在地民眾來龍井取水，也有一些外地來的民眾，來自台北的李先生表示，母親健康欠佳，希望龍井午時水能讓母親身體好轉。

朝天宮表示，朝天宮正殿鎮殿媽祖下方有1口井，為300多年前樹璧和尚從中國湄洲奉請媽祖神像來到北港的駐駕地點，龍井與廟內的水井有淵源，可說是受到媽祖的庇佑，因此成為大家最喜愛的午時水。

(中時)