30餘年功力 吳昭惠把香包變藝術品
端午節除了吃粽子，香包也是不可少的應景小物，雲林縣北港鎮手工香包藝師吳昭惠，縫製香包已30餘年，從早年的平面香包到現今的立體造型都難不倒她，其工法精緻、巧思獨具，把香包變成藝術品，吸引民眾爭相收藏。
70歲的吳昭惠目前在北港鎮開設婚嫁百貨行，30餘年前跟著婆婆學習製作香包，從此開啟了她的香包創作之路，每年端午節，除了民眾來買香包送給孩子，還有許多香包收藏者來店尋寶，看看有什麼新創作。
吳昭惠表示，30餘年前剛學縫製香包，都是平面造型，著重色彩的鮮艷度，工法比較簡單，後來才慢慢轉變為立體造型，搭配珠子、亮片等各種小飾品，加上個人創意，讓傳統的香包有新風貌，成為1種藝術文創品。
吳昭惠為了製作與眾不同的香包，每天都在動腦筋想新造型，有時入睡前突然靈感湧現，她馬上衝下床動手縫製，30餘年來製作的香包數以萬計，最大的香包可雙手合抱，最小的比1元硬幣還小。
吳昭惠說，近年來小朋友比較喜歡卡通造型且可發出聲音的香包，成年人傾向虎爺、蝙蝠、粽子等傳統造型香包，收藏級玩家則會訂製12生肖等主題香包。
蔡姓玩家表示，吳昭惠老師製作的香包沒有固定版型，全靠個人經驗，因此別人也學不來，最幾年老師的視力愈來愈不好，作品日少，因此他只要有空便會去店裡尋寶，看到喜歡的趕快買下來珍藏。
(中時)
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