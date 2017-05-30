活動式泳池1.78億含10年保固 網：柯P擋人財路!
為了世大運，台北市府首度引進活動式游泳池，耗費1億7800萬元，不過這筆花費可不只是在世大運期間使用，還包含了二次組裝與10年保固，讓網友大喊台北市長柯文哲真是擋人財路，難怪會遭藍綠追殺。
為了世大運而打造的活動式游泳池耗資1.78億，包含50米標準池與25米練習池，在賽事結束後還可以拆卸至其他地方使用，避免成為蚊子館，而日前已經確定活動式泳池在世大運結束後將落腳桃園。
而這1.78億元可不僅僅是在世大運期間組裝、營運的費用，根據自由時報報導，這還包括了拆除運送、原場地復原的2225萬元，以及二次組裝、10年保固維護的費用6764萬元。
此則新聞一出，網友紛紛表示「擋人財路 如殺人父母」「難怪藍綠都要夾殺」「才花不到兩億，廠商包商工人賺什麼，柯P下台啦～」。
(中時電子報)
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